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حوادث

حملات مرورية لضبط متعاطي المخدرات على الطرق السريعة

السبت 27/يوليه/2019 - 11:59 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة، لضبط المخالفين وإجراء تحليل للسائقين المشتبه بهم في تعاطي المخدرات.

وركزت الحملات على تطبيق حظر سير النقل أعلى الدائري في أوقات الحظر، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وضبط السائقين غير الملتزمين بالتعريفة المقررة وعدم المغالاة فيها.

ونصبت الحملات الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المخالفات المرورية، ونصب الرادار لضبط المتجاوزين في السرعة المقررة التي قد تعرض المواطنين للخطر.

وضبطت الإدارة العامة بالتنسيق مع مرور القاهرة والجيزة المواقف العشوائية التي تنتهك حرمة الطريق وتعرض المواطنين للخطر، وأمر مدير الإدارة بتحقيق السيولة المرورية ورفع أي معوقات على الطرق.

وتم الدفع بسيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمي، لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق، وأهابت إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور والإرشادات.
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