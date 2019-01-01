ضبط 20 سائقًا لتعاطيهم مواد مخدرة أثناء القيادة

نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.



أسفرت الحملات المرورية- خلال 24 ساعة- عن إجراء تحليل طبي لـ180 سائقًا، وإثبات تعاطي 20 سائقًا المواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، والتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات لتأمين الرحلات، وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما تحمل الركاب بالصندوق الخلفي، وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.