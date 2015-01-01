تأييد أحكام السجن من 3 لـ10 سنوات فى قضية "بنات دمياط"

قضت محكمة النقض، السبت، برفض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "بنات دمياط" وتأييد أحكام السجن الصادرة ضدهم.



وكانت محكمة جنايات دمياط قضت في القضية المعروفة باسم "بنات دمياط"، المتهم فيها 9 فتيات و3 شباب من جماعة الإخوان الإرهابية، بمعاقبة 5 فتيات بالسجن 3 سنوات، والحبس عامين لأربع فتيات أخريات، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين بتهمة التظاهر وإحداث فوضى والتعدي على الأهالي وضباط الشرطة بالضرب.



تعود أحداث القضية إلى مايو 2015 عندما تظاهرت فتيات جماعة الإخوان الإرهابية، وأثارن الشغب في ميدان سرور بدمياط، وتم القبض على 13 منهن واحتجازهن وعرضهن على النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات.