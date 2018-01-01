في سبتمبر المقبل.. 25 شركة مصرية تزور غانا للترويج للصادرات

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن المجلس بصدد تنظيم وتسيير بعثة تجارية للمرة الثانية لغانا خلال الفترة 22 – 27 ‏سبتمبر 2019 للترويج للصادرات المصرية.



وقال أبو المكارم في بيان للمجلس اليوم السبت، إن البعثة تضم 25 شركة مصرية، بغرض تنشيط الوجود المصري، وتعظيم تنافسية منتجات الصناعات المختلفة في الأسواق العالمية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية والمشروعات المتاحة بغانا، وعرض المنتجات المصرية للشركات المشاركة بالبعثة، والتعريف بها وما يصاحب ذلك من عرض للعينات والكتالوجات والمطبوعات الدعائية والترويجية لزيادة تنافسية هذه المنتجات داخل السوق الغاني.



وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية مع الجانب المناظر من الجهات الحكومية والهيئات والاتحادات والغرف ورجال الأعمال، وكبريات الشركات الخاصة المستهدف عمل شراكات معها أو توقيع عقود وتوكيلات أو عقود توزيع.



من جانبه، قال المدير التنفيذي للمجلس وليد عزب إن برنامج البعثة يتضمن تنظيم زيارات ميدانية للسوق الغاني، وعقد لقاءات ثنائية مرتبة مسبقا بين الشركات المصرية والشركات الغينية، وإعداد زيارات ميدانية لمقار الشركات في غانا لكل شركة مشاركة، فضلًا عن تنظيم ندوة عن التجارة والاستثمار فى غانا.



وأشار إلى أنه سيتم ارسال وفد تحضيري من المجلس لدولة غانا في الفترة من 17 – 23 أغسطس المقبل بغرض التحضير والإعداد الجيد لاستقبال البعثة التجارية للشركات، والتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري، كما سيتم إعداد دراسات للسوق المستهدف، والتحضير لجميع الترتيبات اللازمة للبعثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.



ونوه إلى أن العلاقات المصرية الغانية تتسم بالثراء، والتنوع، وتشهد وجودًا مؤثرا لشركات مصرية، تعمل في السوق الغاني، على رأسها شركة المقاولون العرب وشركة النصر للاستيراد والتصدير وشركة السويدي للكابلات والسويدي للعدادات الكهربائية وشركة وادي دجلة وشركة يوروجيت الاستثمارية وشركة "هيرمس".



وشهدت الصادرات المصرية إلى غانا تطورًا ملحوظا خلال عام 2018، حيث بلغت قيمتها 90.6 مليون دولار مقابل 63.3 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 43%.



من جانب آخر، انخفضت واردات مصر من غانا عام 2018 لتسجل 10.5 مليون دولار مقارنة بـ 11 مليون دولار عام 2017، وبذلك بلغ حجم التجارة بين البلدين 101.2 مليون دولار عام 2018 مقارنة ب 74.4 مليون دولار عام 2017 بزيادة قدرها 36 %، وتظهر الإحصاءات المصرية أن غانا هي رابع سوق في إفريقيا يستقبل الصادرات المصرية بعد كل من كينيا ونيجيريا وإثيوبيا.