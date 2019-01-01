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حوادث

ضبط 188 قضية تموينية متنوعة في الغربية والفيوم

السبت 27/يوليه/2019 - 11:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة.

أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 8 أسلحة نارية، 12 قضية اتجار بالمخدرات، 7 أسلحة بيضاء، 285 مخالفة مرافق، 98 قضية تموينية، 1281 مخالفة مرورية، تنفيذ 3710 أحكام قضائية متنوعة بنطاق مديرية أمن الغربية.

كما أسفرت عن ضبط 8 أسلحة نارية، قضيتي اتجار بالمخدرات، 254 مخالفة مرافق، 90 قضية تموينية، 1220 مخالفة مرورية، تنفيذ 969 حكم قضائي متنوع بنطاق مديرية أمن الفيوم.

وفي نطاق مديرية أمن أسوان، تم ضبط 4 أسلحة نارية، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 10 قضايا تموينية متنوعة، 174 مخالفة إشغال بالطريق العام، 608 مخالفات مرورية متنوعة، تنفيذ 702 حكم قضائي متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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