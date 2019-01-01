بعد تسريبات نيويورك تايمز.. قطر ترسل طائرة للصومال

في ظل الاتهامات التي تواجهها الدوحة بدعم العمليات الإرهابية في الصومال، لا سيما بعد التسريبات الأخيرة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أعلنت قطر إرسال طائرة إلى الصومال، لنقل 12 مصابًا جراء الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مسئولين ببلدية مقديشو، إلى الدوحة لتلقى العلاج.



وفي وقت سابق، كشفت الصحيفة الأمريكية فى تقرير لها، تسجيلًا صوتيًا يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال.



وكان التسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية، بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد.



وخلال المكالمة يؤكد رجل الأعمال للسفير، أن الدوحة تقف وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو في الثامن عشر من مايو الماضي، ويقول له بالحرف إن "أصدقاء قطر نفذوا الهجوم".