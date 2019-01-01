السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الموسيقى العكسرية ترافق جثمان "السبسى" إلى مثواه الأخير

السبت 27/يوليه/2019 - 11:46 ص
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
ads
رافقت فرق من الموسيقي العكسرية موكب تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل، باجي قائد السبسي، من قصر قرطاج متجهًا إلى مقبرة الجلاز على بُعد نحو 25 كيلومترًا، والتي دفن فيها العديد من الشخصيات السياسية، حيث يوارى الثرى إلى جانب أفراد من عائلته، وسط مشاركة وفود عربية وأجنبية وعدد من القادة ورؤساء عدد من الدول.

وتوفّي السبسي صباح أمس الأول الخميس، عن عمر يناهز 92 عامًا، عقب نقله إلى المستشفى العكسري، بعد صراع شديد مع المرض، وذلك قبل أشهر من انتهاء ولايته أواخر العام الجاري.

ويتوجّب على الرئيس الموقّت، استنادًا إلى الدستور، تنظيم انتخابات خلال مهلة أدناها 45 يومًا وأقصاها 90 يومًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

منذ حوالي 9 ساعات

طائرة الخطوط البريطانية تصل القاهرة بعد تعليق الرحلات 6 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

اليوم.. محاكمة 44 متهمًا بـ"اعتناق أفكار داعش"

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. حركة الضباط بمديرية أمن البحيرة

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

ستوديو

دينا الشربيني تثير استياء جمهورها بملابسها العارية (شاهد)

هل كانت المشاهد الساخنة سبب زواج يسرا السري؟

"مالهاش في الجواز".. علاقات عاطفية فاشلة في حياة إلهام شاهين

محلل سياسى يكشف أسباب تدخل أردوغان فى الشأن السورى (فيديو)

ads

رياضة

الاتحاد الآسيوى يعين ممثلى الاتحاد البحرينى فى لجانه الدائمة

"تشافيز" يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح فى المكسيك

الأمريكية كينج تستعيد الثقة لكن الأضواء تذهب لسبّاحة عمرها 14 عاما

جاريث بيل في طريقه إلى الصين

الرئيس نيوز

"حارس السبسي" حديث السوشيال ميديا.. رافقه في حياته ويأبى مفارقة الجثمان (صور)

خلال ماراثون للتعريف بمنظومة التأمين الصحي.. وزيرة الصحة: "بورسعيد" وجه حضاري لمصر

"خناقة على الزباين".. ضرب بالكراسي والزجاجات داخل معرض الأهرام العقاري (فيديو)

خاص| 3 مليارات جنيه مكاسب الحكومة من انخفاض الدولار.. ومسؤول: لن يرتفع مجددا

منوعات

وكالة الفضاء الأوروبية: هكذا تبدو الحرارة الشاذة في أوروبا

طفلة تجني 3 ملايين دولار شهريا عبر الإنترنت

العمل من المنزل يطوّر مفهوم العمارة

أكبر جائزة للمناظر الطبيعية

كشكول

محافظ البحر الأحمر يشهد فعاليات مؤتمر"علوم أزهر أسيوط"

"محافظ دمياط" تدعو أوائل الثانوية العامة للإلتحاق بمنحة الجامعة الألمانية

بعد ضياع حلم الدبلوماسي.. طالب مُتظلم:"بدور على 5 % تدخلني كلية كويسة"

بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في الغربية

إسلام سياسي

لماذا منعت تونس وجدي غنيم من دخول أراضيها؟

طالبان تعلن مقتل وإصابة 3 جنود في استهداف شاحنة للجيش الأفغاني

التفاصيل الكاملة لفضيحة اختلاسات قيادات الإخوان

تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالإرهاب في البحرين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

من قلب النجع.. لماذا ارتبط رقم 7 بالخرافة فى الصعيد ؟

من قلب النجع.. حكاية الخُوصة والمسجد

"قصر الأمير طاز" يعلن عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات

غدًا.. الأوبرا تقيم حفل موسيقى على المسرح الرومانى بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك