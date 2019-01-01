الموسيقى العكسرية ترافق جثمان "السبسى" إلى مثواه الأخير

رافقت فرق من الموسيقي العكسرية موكب تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل، باجي قائد السبسي، من قصر قرطاج متجهًا إلى مقبرة الجلاز على بُعد نحو 25 كيلومترًا، والتي دفن فيها العديد من الشخصيات السياسية، حيث يوارى الثرى إلى جانب أفراد من عائلته، وسط مشاركة وفود عربية وأجنبية وعدد من القادة ورؤساء عدد من الدول.



وتوفّي السبسي صباح أمس الأول الخميس، عن عمر يناهز 92 عامًا، عقب نقله إلى المستشفى العكسري، بعد صراع شديد مع المرض، وذلك قبل أشهر من انتهاء ولايته أواخر العام الجاري.



ويتوجّب على الرئيس الموقّت، استنادًا إلى الدستور، تنظيم انتخابات خلال مهلة أدناها 45 يومًا وأقصاها 90 يومًا.