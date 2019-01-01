"حافظ السبسي" يتقدم موكب تشييع جثمان والده الرئيس التونسي

تقدم حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل باجي قائد السبسي، موكب تشيع جثمان والده، من قصر قرطاج إلى مثواه الأخير بمقابر "الزلاج" والتي تُعد المقبرة الرئيسية في مدينة تونس وتقع على المدخل الجنوبي.



وتوفّي السبسي صباح أمس الأول السبت، عن عمر يناهز 92 عامًا، عقب نقله إلى المستشفى العكسري، بعد صراع شديد مع المرض، وذلك قبل أشهر من انتهاء ولايته أواخر العام الجاري.



ويتوجّب على الرئيس الموقّت، استنادًا إلى الدستور، تنظيم انتخابات خلال مهلة أدناها 45 يومًا وأقصاها 90 يومًا.