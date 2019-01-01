انطلاق موكب تشيع جثمان الرئيس التونسي من قصر قرطاج

انطلق الأن موكب دفن جثمان الرئيس التونسي الراحل، باجي قائد السبسي، من قصر قرطاج متجهًا إلى مقبرة الجلاز التي دفن فيها العديد من الشخصيات السياسية، على بُعد نحو 25 كيلومترًا، حيث يوارى الثرى إلى جانب أفراد من عائلته.



وتوفّي السبسي صباح أمس الأول السبت، عن عمر يناهز 92 عامًا، عقب نقله إلى المستشفى العكسري، بعد صراع شديد مع المرض، وذلك قبل أشهر من انتهاء ولايته أواخر العام الجاري.



ويتوجّب على الرئيس الموقّت، استنادًا إلى الدستور، تنظيم انتخابات خلال مهلة أدناها 45 يومًا وأقصاها 90 يومًا.

