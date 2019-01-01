اليمن يستعيد مواقع من الحوثيين شمال الضالع

أكدت مصادر عسكرية يمنية، أن القوات المشتركة من الجيش والمقاومة أحرزت تقدمًا جديدًا خلال الساعات الماضية في جبهة شمال الضالع على محور مريس، واستعادت السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع التى كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي.



وأوضحت المصادر- حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم السبت- أن القوات المشتركة حررت مرتفعات (حصن شداد، والردمان، والقهرة)، ووصلت إلى مشارف منطقة (يعيس) جنوب دمت، مضيفة أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتراجع العشرات من عناصرها شمالًا باتجاه مدينة دمت، آخر مدن الضالع التي لا تزال الميليشيات الحوثية متمركزة فيها.



وكانت الميليشيا الحوثية قد شنت هجومين متزامنين- أمس الجمعة- جنوب الحديدة غرب اليمن، ونجح الجيش الوطني والمقاومة في التصدي للميليشيات التي أصيبت بخسائر كبيرة.