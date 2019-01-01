الخارجية تشكر جامعة القاهرة على استضافتها ماريا اسبينوزا

تقدمت وزارة الخارجية المصرية بالشكر إلي الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استضافة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا وتنظيم لقاء مع طلاب الجامعة حول العديد من القضايا الخارجية، وذلك في خطاب من السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي.



وذكرت جامعة القاهرة في بيان اليوم انه تم استضافة محاضرة لرئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مع طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري بالتعاون مع وزارة الخارجية، تحت عنوان "العمل المتعدد الأطراف في عالم متغير".



وقالت الخارجية، إن " اسبينوزا " أرسلت خطاب شكر لرئيس جامعة القاهرة، معربة خلاله عن امتنانها لاتاحة الفرصة لها للتواصل مع طلاب الجامعة وتقديرها لإنجازات الدكتور محمد الخشت المتميزة.مضيفة أنها أثنت في خطابها الرسمي على الدكتور محمد الخشت لأعماله الهائلة التي أنجزها قائلة:"أود أيضًا أن أثني عليك على العمل الهائل الذي أنجزته في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والاحترام المتبادل؛ ولتحقيق الإنجازات المتميزة في أقدم جامعة في العالم العربي، والتي تستضيف أكثر من 260 ألف طالب و26 كلية و167 مركزا بحثيا".



من جانبه، أكد رئيس جامعة القاهرة، أن إستضافة " اسبينوزا "، تأتي ضمن خطة الجامعة للتحول نحو العالمية من خلال تنظيم لقاءات دورية لطلاب الجامعة وأساتذتها مع الشخصيات الدولية البارزة في كافة المجالات سواء الفنية أو السياسية أو الثقافية في إطار مشروع تطوير العقل الذي أطلقناه في جامعة القاهرة.



وقال الخشت، إن استضافة " اسبينوزا "، تم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية المصرية"، مشيرا إلي أن جامعة القاهرة دائما ما تعمل وفقًا لتوجهات السياسة المصرية الدولية من أجل خدمة أهداف الانفتاح على العالم والتعاون الدولي، وتقديم كل ما هو جديد من أفكار ورؤي وأطروحات تدعم التنوع والتعددية والسلام العالمي.