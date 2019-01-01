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عالم

الحكومة اليمنية: الحوثيون ينهبون شركات الصرافة ويصادرون الأموال

السبت 27/يوليه/2019 - 11:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أدانت الحكومة اليمنية حملات المداهمة التي تنفذها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد شركات الصرافة والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها، ومصادرة ملايين الريالات يوميا بحجة الطبعات النقدية الجديدة.

وقال وزير الإعلام في الحكومة، معمر الإرياني، إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير إلى الوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنون في مناطق سيطرة الميليشيا، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضاف أن هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي التي تطورت بشكل مضطرد مؤخرًا تندرج ضمن سياسات التجويع والإفقار المتعمد للمواطنين، وشل الحياة الاقتصادية، ومراكمة العاطلين عن العمل، لدفعهم إلى القتال في صفوف الميليشيا كخيار أخير لتأمين قوت عائلاتهم.

وحمّل المسئول اليمني جميع المتورطين في هذه الممارسات الإجرامية المسئولية الجنائية باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون، مطالبًا المجتمع الدولي، وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، بسرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

وتواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التنكيل بالاقتصاد اليمني، وذلك بابتزاز القطاع الخاص لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وخلافًا لفرض مبالغ خيالية كرسوم جمارك قد تصل إلى 100%، وإجبار التجار على تسليم الإتاوات، تحت عدة مسميات، بدأت الميليشيات اختلاق أعذار جديدة لابتزاز القطاع الخاص، وآخرها تداول الأوراق النقدية المطبوعة في البنك المركزي اليمني الخاضع للحكومة الشرعية بعدن.
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