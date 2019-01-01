النواب الليبي يشيد بجهود الجيش لتحرير العاصمة طرابلس

أشاد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بجهود وتحركات رجال الأمن والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير وتطهير العاصمة (طرابلس) من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.



وقال صالح - في تصريح لقناة (العربية) الحدث الإخبارية، اليوم السبت - "إن ما يقوم به الجيش الوطني في العاصمة طرابلس مهمة وطنية قانونية صحيحة، وذلك لتحريرها وتطهيرها من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة".



وأدان صالح استهداف حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المدنيين الليبيين، متهما في الوقت نفسه إياها بالاستيلاء على أموال تصدير النفط الليبي للخارج.



يأتي هذا التصريح بالتزامن مع إعلان الجيش الوطني الليبي في وقت سابق اليوم سيطرته على معسكر النقلية جنوبي العاصمة طرابلس.



وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة الليبية (طرابلس) من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في هذا البلد.