"التجانى" يعزى الشعب التونسى فى وفاة "السبسى"

توجه الشيخ صلاح الدين التجانى، شيخ الزاوية التجانية بإمبابة، بالعزاء إلى جموع الشعب التونسى، فى وفاة الرئيس الباجى قائد السبسى، فى بيان صدر عن اللجنة الإعلامية بالزاوية التجانية.



وقال التجانى، إن الرئيس التونسى، قاد بلاده خلال فترة عصيبة من تاريخها الحديث، وقدم الكثير خلال فترة حكمه للبلاد، ولا يجب إلا الترحم عليه، لأنه أصبح الأن بين يدى الله، فلا يجوز على الرجل إلا الرحمة.



ورفض التجانى، مهاجمة الرئيس الراحل، مؤكدًا على أن الموت، أمر جلل، ولايجب بأى حال من الأحوال، مهاجمة الرئيس الراحل بسبب إختلاف فى الرأى، أو إعتراض على أمرخاص بالدين أو الدنيا.



وتوجه التجانى، بالعزاء إلى الطرق والزوايا الصوفية بدولة تونس، قائلا"نعزى أخوتنا شيوخ الزوايا الصوفية بالدولة التونسية، ونؤكد لهم أن مصابنا وأحزاننا واحد.

