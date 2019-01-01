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اقتصاد

بورصة أبوظبي تصدر معايير جديدة ‏للإفصاح تجذب المزيد من الاستثمارات

السبت 27/يوليه/2019 - 10:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذأصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية، السبت، دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي، في إطار جهود تعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، لتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.

وتطبيق الشركات لهذه المعايير يفتح المجال لدخول المزيد من الاستثمارات التي تقدمها الصناديق الموجهة للشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تبلغ حول العالم نحو 83 تريليون دولار.

يأتي إصدار الدليل في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، حيث تتواءم مؤشراته وتتماشى مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وأهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن الدليل 31 مؤشرًا أساسيًا للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات ESG بالتوافق مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة "SSE" والاتحاد العالمي للبورصات "WFE" والمبادرة العالمية للتقارير "GRI" أو إطار التقارير المتكاملة.

وينسجم السوق في تبنيه هذه المعايير مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبو ظبي 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام متنوع وذي قيمة مضافة عالية يندمج بشكل متكامل مع الاقتصاد العالمي، ويوفر فرصًا أكثر سهولة وأعلى قيمة لجميع المواطنين والمقيمين.

وحسب الدليل الإرشادي الطوعي، فإنه يتعين على الشركات الإفصاح عن المسائل الجوهرية الخاصة بالبيئة والاستدامة والحوكمة، كما يتعين على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تقديم تقرير مستقل عن الاستدامة.
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