توصيل المعاش دليفري.. 4 مهام لصندوق الرعاية بقانون التأمينات الجديد

استحدث قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد باب جديد لإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، انطلاقا من التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.



ويختص مجلس إدارة القائمين على هذا الصندوق وفقا للمادة 96 من القانون بالآتي:



1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.



2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.



3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.



4- أية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.