إصابة شخصين في حادث تصادم بمحور الأوتوستراد

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين أعلى محور الأوتوستراد، وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى مناطق البساتين ودار السلام والمعادي.



دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بأوناش مرورية أعلى محور الأوتوستراد، لإزالة آثار حادث تصادم سيارتين، كما انتشرت الخدمات المرورية بمحيط المكان لتنظيم حركة السير.



وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا بإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين أعلى محور الأوتوستراد، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى.