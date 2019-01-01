برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تطوير البنية التحتية

قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي بدأت الدولة في تطبيقه خلال الفترة السابقة يقضي على العديد من المشاكل والقضايا المتراكمة منذ سنوات طويلة، وفي مقدمتها قضايا الثروة العقارية.



وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان له، أن التصالح في بعض المخالفات وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في القانون يقضي على مشاكل ما يقرب من نصف الثروة العقارية في مصر، بالإضافة إلى أنه سيقضي على ظاهرة البناء المخالف ومنع ظاهرة النمو العشوائي، وبمثابة بداية جديدة للقضاء على العشوائيات على مستوى الجمهورية.



ولفت عضو اللجنة، إلى أن القانون يساهم أيضا في تطوير وتجديد والاهتمام بالنبية التحتية والمشروعات الخاصة بالصرف الصحي، خاصة وأن هناك بعض المناطق أصبحت البنية التحتية متهالكة بسبب الكثافة السكانية وزيادة عدد الوحدات السكنية بشكل غير مدروس، وجاء القانون ليخصص جزء من الإيرادات للاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها على مستوى الجمهورية.