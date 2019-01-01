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عالم

معارض قطري: اعترافات "الحمدين" تكشف حقيقتهم للعالم

السبت 27/يوليه/2019 - 10:21 ص
المعارض القطري فهد
المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني
نيفين أشرف
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أكد المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، أن اعتراف حمد بن جاسم، بصحة تسجيلات تنظيم الحمدين مع "القذافي" التي تئامروا فيها لإسقاط المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اعترفهم بصحة تسجيلات "المهندي" مع سفيرهم في مقديشو، يكشف للعالم أجمع أنهم "مجرمين سفاحين جبناء قتلوا أبرياء للفوز بمشاريع الصومال".

وكتب في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "عندما تم طرد نظام قطر من تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ فورًا تبدلت مواقف تنظيم الحمدين وأصبح يصف التحالف بالعدوان على اليمن"، مضيفًا: "مازالت "الجزيرة" تدندن على هذا الوتر وهذا لايدل إلا على كذب عصابة الدوحة وتناقضاتها السياسية الفاضحة".

وتسائل المعارض القطري قائلًا: "لو كانت إيران شريفة، لماذا شارك نظام قطر في الحرب على الحوثي المدعوم من نظام الملالي باعتراف الحوثيين أنفسهم وباعتراف الفرس؟!"، واستطرد: "بالتأكيد تنظيم الحمدين لا يملك سيادة حقيقة، لذلك لم يستطع الرفض وفي نفس الوقت أراد لعب دور الجاسوس الخائن".
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