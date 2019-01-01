كيف ستبدو أول جنازة رئاسية في تاريخ تونس؟

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده خصصت جنازة وطنية كبرى للرئيس الراحل باجي قايد السبسي الذي وافته المنية الخميس عن عمر ناهز 92 عامًا.



وبحسب "الحرة" أوضح الشاهد فإن الجنازة في الحادية عشر ظهر اليوم، بتوقيت تونس، بحضور جمع من رؤساء وملوك، ورؤساء حكومات دول شقيقة وصديقة.



وبحسب وسائل إعلام محلية فمن المقرر سيتم إخراج جثمان الرئيس الراحل من قصر قرطاج، حيث يعرض أمام المواطنين لتوديعه لآخر مرة.



كما تقرر دفن الرئيس الراحل، وفق مصادر متطابقة من تونس بمقبرة "الزلاج" وهي المقبرة الرئيسية في مدينة تونس وتقع على المدخل الجنوبي.



المقبرة تعود إلى العهد الحفصي، وتنسب إلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر بن تاج الدين الزلاج، وهي ذات مكانة خاصة عن التونسيين، دفن بها العديد من الشخصيات مثل على باش حانبة، وعبد العزيز الثعالبي، والمنصف باي، وأحمد التليلي، والمنجي سليم، والحبيب ثامر، وعلي بن عياد، ومحمود الماطري، وكذا الباهي الأدغم وإبراهيم المحواشي.