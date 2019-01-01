محمود عز: الرئيس خلق منصة حوار مفتوحة مع الشباب

قال محمود عز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الجيل، إن الرئيس السيسي خلق منصة حوار مفتوحة مع الشباب وتركهم أمامها يعددون التحديات التي تواجههم والمشكلات التي يتعرضون لها في حياتهم، وخلق قنوات اتصالية عديدة من خلال منتديات العالمية باستعانة بشباب أكثر من دولة، وذلك من خلال مؤتمرات الشباب، وللاستفادة من خبراتهم وثقافاتهم، فكل ذلك يعمل على خلق انطباع وحالة وثيقة بين الرئيس والشباب، تجعلهم يدافعون على أمن واستقرار وأمان بلادهم.



وأوضح "عز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشباب وجدوا تعاون وانصات من قبل رئيس الجمهورية، وحرصه الدائم على فتح حوار مفتوح قائم على الشفافية والمصارحة وذكر السلبيات قبل الإيجابيات.