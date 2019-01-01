الكهرباء والماء البحريني يستقبل وفد روسي لدراسة تقنيه تحلية المياه

استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء بالمملكة البحرينية، وفدًا رفيع المستوى من شركة "Watergen" الروسية المتخصصة في إنتاج المياه المعدنية من رطوبة الهواء، برئاسة Andrey Martirosov الشريك الإداري في الشركة، والسيد فوزي العرادي العضو المنتدب لشركة "Capital Energy"، بحضور المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.



وفي بداية اللقاء، رحب الوزير ميرزا بالحضور واستمع منهم إلى شرح حول تقنية جديدة مبتكرة لإنتاج الماء من الهواء، حيث تتيح هذه التقنية إنتاج مياه شرب نظيفة من رطوبة الهواء، وتتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.



وفي هذا الصدد أشاد الدكتور ميرزا بمشاريع وأنشطة شركة" Watergen" في مجال تحلية المياه، واستخدام التقنيات المبتكرة التي تم تنفيذها في عدد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند وجنوب شرق آسيا.



وقال الوزير بأن ذلك بلا شك سوف يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير المياه الصالحة للشرب بتقنية ذات كفاءة أفضل؛ بما يتماشى مع أهداف مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة. مبينًا أنه سوف يتم دراسة التفاصيل الفنية لهذه التقنيات من قبل المختصين لإمكانية تعميمها للاستخدام في المستقبل القريب.



من جانبهم، عبر وفد شركة " Watergen" عن بالغ شكرهم وتقديرهم للوزير والمسئولين على حسن الاستقبال والترحيب وإتاحة الفرصة للاستثمار في مجال تحلية المياه والاطلاع على آخر التقنيات الحديثة في هذا المجال، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الجهات المختصة في قطاع الكهرباء والماء؛ لإمكانية تنفيذ هذه التقنيات على أرض الواقع.