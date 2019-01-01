مقتل عنصر بالحرس الثوري في اشتباكات مع مسلحين غرب إيران

لقي عنصر في الحرس الثوري الإيراني، مصرعه في اشتباكات مع مسلحين بمحافظة "كردستان" غربي البلاد.



وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن اشتباكات وقعت في محافظة كردستان الواقعة في غرب ايران المحاذية للعراق بين قوات الحرس الثوري الإيراني وعناصر مسلحة مما أسفر عن مقتل أحد عناصر قوات الحرس وإصابة عدة عناصر مسلحة في محافظة كردستان.



ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري، قوله في بيان إن الاشتباكات أدت أيضا إلى تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة المسلحين.