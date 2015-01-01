بريطانيا: "جونسون" يستبعد الدعوة لإجراء انتخابات عامة

استبعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون اليوم السبت، الدعوة لإجراء انتخابات عامة في البلاد.



وقال جونسون في تصريحات - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية - إن " الشعب البريطاني لا يريد حدثا انتخابيا آخر، ولا يريد استفتاء، ولا انتخابات عامة، وإنما يريد التركيز على ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".



وأضاف:" صوت الشعب البريطاني في عام 2015، و2016، و2017، وما يريده الشعب منا هو إتمام المهمة المتمثلة في الخروج من الاتحاد الأوروبي المقررة يوم 31 من أكتوبر القادم ".



وكان بوريس جونسون، زعيم حزب المحافظين المنتخب حديثا، قد تولى منصب رئيس وزراء بريطانيا يوم الأربعاء الماضي عقب تخلي تيريزا ماي عن منصبها كزعيمة للبلاد بشكل رسمي.