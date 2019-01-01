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حوادث

مصرع وإصابة 14 شخصًا إثر انقلاب سيارة محملة بالعمال بالبحيرة

السبت 27/يوليه/2019 - 10:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معوض هويدى
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لقى عامل زراعى مصرعه، وأصيب 13 آخرين إثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة بنطاق الطريق الصحراوى الكيلو ٨٧ اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة وادى النطرون.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

وعلى الفور انتقل النقيب محمد المرشيدى معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى.

وأسفر الحادث عن وفاة "رامى فرج جمعة "٤٠ سنة، وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون المركزى وهم "إسلام محمد حمد "١٥ سنة مصاب بكسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم "يوسف عبد الحميد سعد "٢٢ سنة مصاب بكسر بالذراع الأيسر وجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "ايمن عطيه حسن "٣٧ سنة مصاب بكسر بالفخذ الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "عبد الكريم عبد الحميد سعد" ٤٢ سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " جاد الله محمد عوض "٤٠ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ربيع رمضان عبد الونيس" ٤١ سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "خالد حسن عبد الحليم" ١٨ سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " حمادة عشرى السيد "٣٥ سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " اشرف رمضان جمعه "٣٦ سنة مصاب بكدمة شديدة بالبطن واشتباه نزيف داخلى بالبطن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "ابراهيم محمد حسن "٥٠ سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "محمد خميس حمد" ٢٩ سنة مصاب بكسر بمعصم اليد الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "مصطفى سعيد عبد الهادى "١٦ سنة ابو المطامير اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم "محمد ابراهيم حمد "٢٦ سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم،وجميعهم من مركز أبو المطامير تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة.
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