المري: لدينا معلومات عن رجل الديوان الأميري في قطر وسننشرها قريبًا

أعلن الناشط الحقوقي القطري من أبناء قبيلة "الغفران"، جابر الكحلة المري، أنه يمتلك معلومات هامة عن رجل الديون الأميري القطري الأول حمد بن خليفة، مشيرًا إلى أنه سوف يكشف عنها في الوقت المناسب.



وكتب "المري" في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "هل سوف نرى قريبًا أسماء المشاركين في دعم الإرهاب في الصومال من أعضاء حكومة تميم في قائمة الإرهابيين".



وأضاف قائلًا: "أملك معلومات هامة عن حمد بن خليفة العطية، رجل الديوان الأميري القطري الأول والأقوى صلاحيات في قطر والغامض جدًا، سوف أنشرها في وقتها، لم يعرف إلا بدعم والتآمر على أمن واستقرار البحرين من خلال التسجيل الصوتي".