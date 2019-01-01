لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي.. وزير الدفاع يتوجه إلى واشنطن

غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد عسكري رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية من مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي.



ومن المقرر أن يعقد القائد العام للقوات المسلحة جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدفاع الأمريكي لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

