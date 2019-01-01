اليوم.. ندوة تثقيفية عن الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية بمنطقة الاهرامات



قال هشام وهبة، رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت السياحية، ورئيس لجنة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن أمانة الحزب تعقد اليوم ندوة تثقيفية جديدة عن الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية بالبزارات بمنطقة الأهرامات بحضور محمد القطان عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية سابقا مندوب عن أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية لظروف سفره.



وأوضع "وهبة" في تصريحات صحفية، أن الندوة تهدف إلى نشر المفاهيم الصحيحة عن السياحة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين بالإضافة إلى النهوض بمستوى العاملين بالسياحة وإزالة كافة المعوقات التي تواجه صناعة السياحة، وذاك من أجل ضرورة المحافظة على نظافة الشوارع والمنتزهات والمواقع السّياحية، واستخدامها بطرقٍ جيدة ليستطيع السائح التمتّع بها، وزيارتها في المرات اللاحقة.



الجدير بالذكر أن هذة الندوة تأتي ضمن البرنامج التدريبي التي تضعه لجنة التدريب والتثقيف بالحزب للارتقاء بمستوى الخدمات السياحي.