إحالة 3 مسئولين بـ"الرقابة الصناعية" للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بمصلحة الرقابة الصناعية للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.



كشفت التحقيقات في القضية رقم 183 لسنة 60 قضائية عليا، أن "سمير. ك"، مدير إدارة الآلات والمراجل بمصلحة الرقابة الصناعية أغفل قبل إحالته للمعاش إصدار قرار إداري باستلام أصول تقارير نتائج رغم عرض مذكرة عليه مما أضر بصحة المستهلكين، وأصدر أمرين إداريين بتكليف "جمال. ح"، فني صناعات غذائية باستخراج فواتير تليفونات وحركة السيارات رغم مخالفة هذا العمل لبطاقة الوصف الوظيفي له.



ولم تتخذ "سنية. ع"، كبير كتاب بالمصلحة قبل إحالتها للمعاش إجراءات استلامها نتائج العينات غير المطابقة للمواصفات مما ترتب عليه عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة والإضرار بجمهور المستهلكين نظرًا لتداول المنتجات غير المطابقة بالأسواق.



وتبين من أوراق القضية أن "رتيبة. ع"، موظفة بالمكتب الإدارية التابع لآلات طنطا احتفظت بالإنذارات والخطابات المرسلة من آلات بحري دون اتخاذ إجراءات إبلاغ إدارتها بطنطا.