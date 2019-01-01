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عالم

الاليزيه: ماكرون بحث مع ترامب الوضع في إيران

السبت 27/يوليه/2019 - 08:47 ص
ماكرون وترامب
ماكرون وترامب
ا ش ا
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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ماكرون بحث ضرورة التوصل لاتفاق دولي بشأن فرض ضرائب على شركات الخدمات الرقمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال يوم الجمعة.

وأوضح المكتب، في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن الاتصال تركز جزئيا على إيران واجتماع القمة المقبل لمجموعة السبع في أغسطس.

وقال مكتب ماكرون "إن الرئيس أكد أيضا أن اجتماع قمة مجموعة السبع سيكون فرصة مهمة للتحرك قدما نحو فرض ضريبة دولية على الأنشطة الرقمية،الذي سيكون في مصلحتنا المشتركة، والذي نحتاج لمواصلة العمل بشأنه من أجل التوصل لاتفاق دولي واسع".

ويذكر أن ترامب قد قال في وقت سابق إنه سيتخذ إجراء جوهريا إزاء فرنسا بعد أن أعلنت باريس فرض ضريبة ستؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
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