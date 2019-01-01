تونس: كبار المسؤولين بمصر والأمم المتحدة قدموا تعازيهم فى الرئيس الراحل

أكدت وزارة الخارجية التونسية أن كبار المسؤولين والشخصيات السياسية ورجال الاقتصاد والإعلام وأصدقاء تونس في جمهورية مصر العربية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورؤساء مكاتب المنظمات الدولية والإقليمية وجامعة الدول العربية في القاهرة توافدوا على مقر سفارة تونس بالقاهرة لتدوين وتقديم تعازيهم في وفاة فقيد تونس رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي في السجل الذي فتحته السفارة لهذا الغرض.



وذكرت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيراس قدم التعازي إلى الشعب والحكومة التونسيين، عقب وفاة رئيس الجمهورية بمقر مندوبية تونس الدائمة بالولايات المتحدة الامريكية ودون كلمة في سجل التعازي الذي تم فتحه للغرض.



ونكست منظمة الأمم المتحدة، بمقرها الدائم بنويورك الأعلام، أمس الجمعة، حدادا على وفاة رئيس الجمهورية الفقيد محمد الباجي قايد السبسي.



كما نكست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ومقرها باريس بفرنسا الأعلام اليوم حدادا على رئيس الجمهورية الفقيد الباجي قايد السبسي.