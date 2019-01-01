البحرية المغربية تنقذ 242 مهاجرا على متن قوارب مطاطية

أنقذت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية 242 مهاجرا كانوا يواجهون صعوبات في مضيق جبل طارق بين أفريقيا وأوروبا، حسبما قالت وسائل إعلام رسمية يوم السبت.



وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المهاجرين "ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 50 امرأة و12 قاصرا، واجهوا صعوبات على متن عدد من القوارب المطاطية".



وأضافت الوكالة أن "هؤلاء المرشحين للهجرة السرية، بعضهم كان في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يُنقلوا سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل".