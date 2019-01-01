السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

جواتيمالا توقع اتفاقية تخص المهاجرين

السبت 27/يوليه/2019 - 08:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
وقعت الولايات المتحدة وجواتيمالا اتفاقية البلد الثالث الآمن للهجرة الخاصة باللجوء اليوم السبت، وذلك بعد أيام من تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على البلد الواقع بأمريكا الوسطى إذا لم يوافق على الاتفاق.

وفي تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض خلال مراسم التوقيع قال ترامب إن الاتفاق سيسمح بسهولة الوصول للعمال للمزارع الأمريكية.

وكان مقررا لرئيس جواتيمالا جيمي موراليس التوقيع على اتفاق مع ترامب في الأسبوع الماضي كان سيجعل جواتيمالا مقصدا آمنا للساعين للحصول على حق اللجوء وذلك بهدف تقليل الهجرة إلى الولايات المتحدة.

لكن المحكمة الدستورية في جواتيمالا قضت بأنه لا يمكن للرئيس التوقيع على الاتفاق بدون موافقة مسبقة من البرلمان الذي يقضي حاليا عطلته الصيفية.

ورد ترامب بالتهديد بفرض تعريفات جمركية.

وبموجب الاتفاقية ستكون جواتيمالا ملزمة بفرز طلبات اللجوء من مهاجرين دخلوا أراضيها في طريقهم للولايات المتحدة. وعادة ما يصل المهاجرون القادمون من هندوراس والسلفادور إلى المكسيك عبر جواتيمالا في طريقهم للحدود الأمريكية المكسيكية برا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

تونس تودع الرئيس.. جنازة وطنية للباجى قايد السبسى بحضور زعماء العالم

منذ حوالي 19 ساعة

مصرع شخصين فى معركة ثأرية عقب صلاة الجمعة بأسيوط

منذ حوالي 14 ساعة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

منذ حوالي 17 ساعة

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

تونس تودع الرئيس.. جنازة وطنية للباجى قايد السبسى بحضور زعماء العالم

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

ستوديو

أديب عما حدث في جنازة فاروق الفيشاوي: "الإخوان علمونا قلة الأدب"

تعرف على موقف خماسي الأهلي المعارين للجونة (فيديو)

توفيق عكاشة: الدعم السبب الرئيسي في تراجع التعليم والصحة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف عن التعاقد مع حارس الزمالك (فيديو)

ads

رياضة

فيليبي لويس يكشف عن تلقيه عروضا من أندية صينية

3 ملايين دولار للفائز بمونديال لعبة "فورتنايت"

"فالديراما" يتخلى عن قصة شعره التاريخية بعد 57 عاما

"ترحيب برازيلي" خاص برونالدو.. ويوفنتوس يتلقاه "ببرود"

الرئيس نيوز

تفاصيل جولة "عبد العال" الإفريقية الناجحة

لقطات نادرة للحظات الأولى بعد تأميم قناة السويس

أول تعليق من البدري على أنباء قيادته الزمالك

ترامب: سنتخذ «إجراء مضادا كبيرا» بحق فرنسا لفرضها ضرائب على شركات الإنترنت الأمريكية

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

ننشر شروط دخول امتحان "سمر كورس" بجامعة الأزهر

بالصور.. تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بسوهاج

صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الوادي

"التعليم": انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد

إسلام سياسي

رئيس لجنة الدفاع الليبي: قدمنا لـ"واشنطن" أدلة على جرائم الإخوان وقطر وتركيا

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة كتاب "كمان زغلول" بمركز بحوث أدب الطفل

اليوم.. افتتاح معرض أعمال محمد خان بجاليرى لمسات

رواية "ثورة الذاكرة".. جديد ناشرون للكاتبة آية العاسمى

"ثقافة بلا جدران" بمصيف جمصة

صفحتنا ع الفيس بوك