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رياضة

فيليبي لويس يكشف عن تلقيه عروضا من أندية صينية

السبت 27/يوليه/2019 - 08:37 ص
فيليبي لويس
فيليبي لويس
وكالات
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كشف اللاعب البرازيلي فيليبي لويس أنه رفض عروضا مغرية من أندية صينية للانضمام إلى حلم صباه نادي فلامنجو.

وظهر الظهير الأيسر الدولي البرازيلي أمام وسائل الإعلام لأول مرة كلاعب لنادي فلامنجو يوم السبت، بعد أن أكمل صفقة انتقال حر إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واحتفل لويس بهذه الخطوة عبر نشر صورة له في طفولته وهو يرتدي قميص فلامنجو ويقف بجوار جده على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال للصحفيين "كان لدي عروض أخرى"، مضيفا "إذا كان الأمر يتعلق بالمال، لكنت فضلت الذهاب إلى الصين، لكن الأمر مختلف عندما يتصل بك فلامنجو. لا يعي الكثير من الناس ما يعنيه هذا النادي بالنسبة لي، ولكن الآن أتمناهم أن يدركوا ذلك وبإمكاني أن أحقق حلمي".

بالإضافة إلى أندية الدوري الممتاز الصيني، أُفيد بأن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما جذب انتباه كل من بايرليفركوزن وبرشلونة بعد انتهاء عقده مع نادي أتلتيكو مدريد في مايو.
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