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عالم

العدل الأمريكية توافق على صفقة دمج بين "تي موبايل" و"سبرينت"

السبت 27/يوليه/2019 - 08:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم السبت أنها وافقت على صفقة دمج بقيمة 26 مليار دولار أمريكي بين شركتي "تي موبايل" و"سبرينت"، ثالث ورابع أكبر مشغلي الشبكات اللاسلكية في البلاد.

وفي بيان، ذكرت وزارة العدل أنها والمدعي العام لخمس ولايات توصلت إلى تسوية مع تي موبايل وسبرينت فيما يتعلق باندماجهما المقترح.

ولفت الوزارة إلى أن التسوية ستسهل أيضا نشر عدة شبكات 5 جي عالية الجودة.

ويعتقد أنصار الدمج بأنه سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمة اللاسلكية، بينما يجادل نقاده بأنه سيقلل من المنافسة في الصناعة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

ورفع قسم مكافحة الاحتكار التابع لوزارة العدل، إلى جانب مكاتب المدعين العامين الخمسة للولايات، التي تمثل نبراسكا وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما وساوث داكوتا، دعوى مدنية ضد الاحتكار في نفس اليوم في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا لمنع الصفقة المحتملة.

وفي الوقت نفسه، قدمت وزارة العدل والولايات الخمس تسوية مقترحة من شأنها، إذا وافقت عليها المحكمة، أن تحل مخاوفهم التنافسية، حسبما ذكر البيان.

في شهر مايو، أعرب مسؤولو لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية عن دعمهم لعملية الدمج، بعد تعهد الشركتين بإعطاء أولوية لتوفير الخدمات للأمريكيين في المناطق الريفية وتعزيز نشر شبكة الـ 5 جي.
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