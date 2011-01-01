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اقتصاد

90.5 % زيادة في عدد قطارات الشحن بين وسط الصين وأوروبا

السبت 27/يوليه/2019 - 08:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ازداد عدد قطارات الشحن بين تشنجتشو، أحد مراكز النقل في مقاطعة خنان بوسط الصين، وأوروبا إلى نحو ضعفين خلال النصف الأول من العام، وفق ما ذكرت جمارك تشنغتشو يوم السبت.

وأشرفت جمارك تشنغتشو على تشغيل 539 قطار شحن بين الصين وأوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 90.5 %مقارنة مع العام الماضي. ونقلت هذه القطارات ما إجماليه 230 ألف طن من البضائع بقيمة تبلغ 10.8 مليار يوان (1.57 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 57.9 %و 11.5 % على الترتيب.

وأطلقت تشنغتشو خدمة قطار جديدة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود في فبراير الماضي، حيث نقلت بضائع بقيمة تجاوزت 30 مليون يوان حتى يونيو الفائت.

ومنذ انطلاقها في عام 2011، شهدت خدمة قطارات الشحن بين الصين وأوروبا توسعا سريعا، حيث تمثل جزءا هاما من مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين.

وأضحت تشنغتشو، التي أطلقت أول خدمة من هذا النوع في يوليو 2013، مركزا دوليا للنقل مع خدمات دورية لقطارات شحن تصل إلى أكثر من 100 مدينة في أوروبا وآسيا الوسطى.

وعملت سلطات الجمارك المحلية على تحسين إجراءات التخليص الجمركي، وكشفت على مدار الأعوام الماضية عن سلسلة من السياسات الضريبية التفضيلية لتيسير الخدمات.
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