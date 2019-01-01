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اقتصاد

زيادة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة 14% في الصين

السبت 27/يوليه/2019 - 08:33 ص
الطاقات المتجددة
الطاقات المتجددة
وكالات
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ذكرت المصلحة الوطنية للطاقة أن حجم الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة بالصين ارتفع بنسبة 14 % في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة بالعام الماضي، ليبلغ 887.9 مليار كيلوواط ساعي.

ومن بين الإجمالي، بلغت الطاقة الكهرومائية 513.8 مليار كيلوواط ساعي في النصف الأول هذا العام، بزيادة 11.8 %عن نفس الفترة في العام الماضي. بينما وصلت طاقة الرياح إلى 214.5 مليار كيلوواط ساعي، بزيادة 11.5 % على أساس سنوي.

إلى جانب ذلك، وصل مقدار الطاقة الشمسية الضوئية إلى 106.7 مليار كيلوواط ساعي، بزيادة 30 في المائة على أساس سنوي، بينما قامت طاقة الكتلة الحيوية بتوليد 52.9 مليار كيلوواط ساعي، بزيادة 21.3 % عن العام الماضي.

وبنهاية يونيو، وصلت القدرة المركبة لتوليد الطاقة المتجددة إلى 750 مليون كيلوواط، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وتشمل القدرة 354 مليون كيلوواط مولدة من الطاقة الكهرومائية، و193 مليون كيلوواط مولدة من طاقة الرياح، و186 مليون كيلوواط مولدة من الطاقة الشمسية الضوئية، و19.95 مليون كيلوواط مولدة من طاقة الكتلة الحيوية.
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