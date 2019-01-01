مجموعة مسلحة مشتركة تشن هجوما على مركز شرطة حدودي غربي ميانمار

هاجمت مجموعة مسلحة مشتركة من (جيش أراكان) و(جيش خلاص روهينجا أراكان) مركزا حدوديا تابعا للشرطة في ولاية راخين، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص من (جيش أراكان) وجرح اثنين من جانب الشرطة، وفقا لبيان من مكتب القائد العام لخدمات الدفاع اليوم (السبت).



وذكر البيان أنه تم إطلاق النار من أسلحة خفيفة وثقيلة على مركز الشرطة في قرية نياونج تشاونج في بلدية بوثيداونج من قبل المجموعة المشتركة من الاتجاهين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي صباح يوم السبت عند الساعة 4:15 بالتوقيت المحلي.



وردت الشرطة على مصدر النيران، مجبرة المهاجمين على الانسحاب إلى الجنوب الغربي والشرق.



وأوضح البيان أنه إلى جانب الجثث الثلاث العائدة لعناصر "جيش أراكان"، والتي كان يرتدي أصحابها ملابس رياضية، تم أيضا مصادرة بعض البنادق الهجومية وقاذفات القنابل اليدوية والرصاص والأجهزة المتفجرة المرتجلة.



ولفتت الشرطة إلى أن المركز الذي تعرض للهجوم ما يزال تحت السيطرة.