بث مباشر لمراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي "قايد السبسي"

ينقل "الدستور" لكم بثًا مباشرًا لجنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وفاته المنيّة صباح أمس الأول الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 92 عام.



ونُقل جثمان السبسي صباح أمس الجمعة، من المستشفى العسكري في العاصمة تونس، إلى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية، في سيارة عسكرية لُفَّت بالعلم التونسي، وسط حراسة عسكرية وأمنية.



وينطلق موكب الجنازة من قصر قرطاج في اتّجاه مقبرة الجلاز، على بُعد نحو 25 كيلومترًا، حيث يوارى الثرى إلى جانب أفراد من عائلته.



وأعلنت الحكومة التونسيّة الحداد سبعة أيّام، ونكّست الأعلام، وألغيت النشاطات الفنّية في البلاد، وتوالت برقيّات التعزية، وإحداها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشاد بالدور المحوري للرئيس الراحل في "السّير نحو الديموقراطية".



وبعد ساعات من وفاة السبسي، أدى محمّد الناصر (85 عامًا) رئيس مجلس نوّاب الشعب، اليمين، ليتولى الرئاسة موقّتًا، وفق ما ينص الدستور.