مقتل اثنين وإصابة 17 في انهيار ملهى ليلي بكوريا الجنوبية

قتل اثنان من مواطني كوريا الجنوبية وأصيب تسعة رياضيين وثمانية آخرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت) إثر انهيار دور علوي داخل ملهى ليلي في مدينة غوانغجو جنوب غربي كوريا الجنوبية، حيث تقام الدورة الـ18 من بطولة العالم للسباحة.



وذكرت وكالة ((يونهاب)) للأنباء نقلا عن مقر مكافحة الحرائق وتوفير السلامة أن الطابق العلوي، الذي يرتفع مسافة 2.5 م عن الطابق السفلي، داخل الملهي انهار على رؤوس الناس في حوالي الـ02:29 صباحا بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل اثنين من مواطني كوريا الجنوبية قيل إنهما يدعيان "تشوي" و"أوه".



وتعرض تسعة رياضيين، جاءوا من المدينة للمشاركة في سباقات السباحة، وكذا ثمانية آخرين لإصابات. والسباحون التسعة هم أربعة أمريكيين ونيوزيلنديان وهولندي وإيطالي وبرازيلي، ستة منهم نساء.



وجميعهم من لاعبي كرة ماء، باستثناء البرازيلي. ومن بين المصابين، لا يوجد أي رياضي في حالة حرجة رغم أن بعضهم خضع لعملية جراحية بسيطة نتيجة الإصابة بتهتك.