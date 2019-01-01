المكسيك تعتزم إعادة العمل بمركزين للهجرة على الحدود الأمريكية

قررت المكسيك إعادة العمل بمركزين للهجرة على الحدود الشمالية كجزء من مشروع لتحسين الظروف والإسراع بمعالجة أوضاع المهاجرين الجدد، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية المكسيكية في بيان يوم السبت.



ويقع المركزان التابعان للمعهد الوطني للهجرة في كل من مدينة هيرموسيلو بولاية سونورا الشمالية الغربية ومدينة مونتيري بولاية نويفو ليون الشمالية.



وأفاد البيان أن إعادة العمل بهما هو جزء من جهود المرحلة الثانية لتحسين مرافق الهجرة، والتي بدأت بالفعل على الحدود المكسيكية الجنوبية.



وأعلنت وزارة الخارجية المكسيكية في 17 يوليو عن إعادة تأهيل منشآت المعهد الوطني للهجرة وكذلك إقامة ملاجئ للأطفال المهاجرين على الحدود الجنوبية، حيث تفتقر هذه المراكز إلى القدرة على التعامل مع التدفق الحالي لمهاجري أمريكا الوسطى المسافرين عبر المكسيك باتجاه الولايات المتحدة.



وزادت الحكومة المكسيكية من تدابير مراقبة الهجرة في يونيو بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد اشتكى من العدد الهائل من مهاجري أمريكا الوسطى الذين وصلوا إلى حدودها في الأشهر الخمسة الأولى من العام.