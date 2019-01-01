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عالم

النيابة العامة بالبحرين تعدم 3 مدانين بالإرهاب

السبت 27/يوليه/2019 - 08:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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نفذت البحرين، صباح السبت، حكم الإعدام بـ 3 مدانين بقضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بالإرهاب والثانية بقضية قتل.

وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن "موضوع القضية الأولى منصب على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية، تنفيذا لغرض إرهابي".

وتعود تفاصيل القضية إلى "ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري عن قيام تنظيم إرهابي من 12 متهما بالخارج في إيران والعراق وألمانيا و46 متهما في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة".

وعليه ألقت الجهات الأمنية القبض على عدد من المتهمين وفقا لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها كمستودعات ضبط بها كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.

وحسب "بنا"، قامت النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق التي ثبت من خلالها "قيام المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر".

وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي أصدرت حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن للعشرات منهم لمدد متفاوتة.

وفي القضية الثانية، كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام على مؤذن مسجد، قتل الإمام ومثل بجثته.
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