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رياضة

3 ملايين دولار للفائز بمونديال لعبة "فورتنايت"

السبت 27/يوليه/2019 - 08:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تأهل 200 لاعب لنهائيات كأس العالم في لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت" التي تقام في مدينة نيويورك الأميركية بعد مشاركة نحو 40 مليون لاعب.

ويتنافس نحو 100 لاعب على الفوز بالمركز الأول في المنافسات الفردية والحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، بينما يقدر إجمالي قيمة الجوائز المالية بـ30 مليون دولار، ما يجعلها أكبر جائزة في عالم الألعاب الإلكترونية.

وستقام النهائيات على بملعب آرثر آش للتنس في كوينز بمدينة نيويورك، حيث توزع النهائيات على بطولتين فردية وثنائية، في 27 إلى 28 يوليو الجاري.

وقواعد اللعبة تتمثل في أن يتم إنزال 100 لاعب على جزيرة تحتوي أسلحة ومعدات خاصة، وما على اللاعبين إلا تصفية بعضهم حتى بقاء آخر شخص على الجزيرة.
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