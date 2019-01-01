8 قتلى في زلزالين بالفلبين

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون السبت عندما ضرب زلزالان جزرا بشمال الفلبين، حسبما ذكرت الشرطة.



ووقع الزلزالان اللذان فصلت بينهما سويعات قليلة في منطقة باتانيس وهي عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة.



وعرضت وسائل الإعلام الفلبينية صورا لمبان منهارة وطرق لحقت بها أضرار.وهرب سكان مذعورون من منازلهم بمنتصف الليل.

وبلغت قوّة الزلزالين 5،4 و5،9 درجات على التّوالي، وفقًا للمعهد الأميركي للجيوفيزياء الذي لم يُصدر تحذيرًا من حدوث تسونامي.



وتقع الفلبين على "حزام النار" الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا في المحيط الهادئ.