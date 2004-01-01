"فالديراما" يتخلى عن قصة شعره التاريخية بعد 57 عاما

تخلى أسطورة كرة القدم اللاتينية كارلوس فالديراما، عن قصة شعره الشهيرة التي ميزت مسيرته الرياضية الطويلة.



وعرف النجم الكولومبي المعتزل دائما بشعره الطويل المجعد، وهي قصة ظل متمسكا بها وظهر بها مع منتخب بلاده وفي الأندية التي لعب لها.



وبالمظهر الجديد، أصبح شعر فالديراما (57 عاما) ناعما منسدلا على كتفيه، كما يبدو في صورة نشرها على حسابه بموقع "إنستجرام" الذي يحظى بمتابعة نحو مليون شخص.



وقال النجم التاريخي لكولومبيا إن زوجته إلفيرا ريدوندو هي صاحبة فكرة التغيير.



يشار إلى أن فالديراما مثل منتخب بلاده في 3 بطولات كأس عالم، ويعد أكثر لاعبي كولومبيا خوضا لمباريات دولية (111 لقاء).



واعتزل فالديراما كرة القدم عام 2004، بعد مسيرة طويلة توج خلالها بلقب أفضل لاعب في أميركا اللاتينية مرتين، عامي 1987 و1993.



وبدأ النجم الفذ مسيرته مع الأندية في كولومبيا، لكنه خاض تجارب أوروبية في فرنسا وإسبانيا، قبل أن يقضي سنواته الأخيرة في الملاعب بالولايات المتحدة.