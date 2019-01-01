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مصر

اليوم.. افتتاح ملتقى توظيف يوفر 3000 فرصة عمل بالغردقة

السبت 27/يوليه/2019 - 08:15 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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تفتتح وزارة القوى العاملة، ومحافظة البحر الأحمر، وممثل عن منظمة العمل الدولية بالإنابة عن إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم السبت، بالصالة الدولية المغطاة في مدينة الغردقة فعاليات ملتقى توظيف للشباب يوفر 3 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، وأقصى طبقا للمهن المعروضة، مقدمة من 70 شركة وفندقا ومنشأة سياحية من داخل المحافظة ومن جميع محافظات الجمهورية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

وقالت الوزارة، إن الملتقى يستمر يومين ويبدأ من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءً، ويتواجد به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يوفر خدمات التمويل لروائد الأعمال وللمشروعات القائمة، فضلا عن الخدمات غير التمويلية مثل: التدريب ودراسات الجدوى، وكذا يتواجد المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذي يدعم رواد الأعمال.

ومن المقرر أن يعقد على هامش الملتقى جلسات تعريفية للشباب توضح فرص العمل المتاحة ومتطلبات التقدم للوظائف المختلفة وتدريب الشباب على استيفاء هذه المتطلبات من خلال استشاريين متخصصين في هذا المجال.

وأعربت وزارة القوى العاملة، عن أملها في شغل جميع الوظائف المتاحة بنسبة 100%، مشيرة إلى أنها تنظم الملتقى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لخدمة شباب مصر ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.
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