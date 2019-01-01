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رياضة

"ترحيب برازيلي" خاص برونالدو.. ويوفنتوس يتلقاه "ببرود"

السبت 27/يوليه/2019 - 08:14 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
وكالات
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فوجئ كريستيانو رونالدو عندما رأى لاعبا في فريق منافس يحتفل على طريقته الشهيرة، إلا أن النجم البرتغالي لم يبد سعيدا على الإطلاق.

وفي مباراة يوفنتوس الإيطالي مع فريق من نجوم الدوري الكوري الجنوبي التي انتهت بالتعادل 3-3، احتفل البرازيلي سيسينيا على طريقة رونالدو الشهيرة "سيو"، بمشاركة اثنين من زملائه.

وبعد الاحتفال، أشار سيسينيا إلى رونالدو الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء، إلا أن الأخير لم يظهر أي علامة إعجاب من أي نوع.

لكن يبدو أن تقليد الاحتفال كان من باب الترحيب برونالدو أكثر منه نسخا لطريقته في تشجيع ذاته، حيث طلب سيسينيا من صاحب الكرات الذهبية الخمس قميصه بين شوطي المباراة.

وبعد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، بدأ رونالدو تغيير طريقة احتفاله إلى قفزته المعتادة مع صرخة "سيو siu" المستوحاة من كلمة "si"، التي تعني "نعم" بالإسبانية.

وقال رونالدو بعد المباراة: "الصرخة؟ اللاعبون يعلمون أنني أفعل هذا دائما عندما أسجل أو أفوز. إنها صرخة فريقنا منذ انضممت إلى ريال مدريد".

ولم يشارك رونالدو في اللقاء التحضيري للموسم الجديد، حيث تجاهل مدربه ماوريتسيو ساري هتافات الجماهير التي طالبت بالدفع به.

ومنح الإسباني أوسمار باربا لاعب إف سي سيول، التقدم لنجوم الدوري الكوري الجنوبي في الدقيقة السابعة، لكن يوفنتوس رد بعد دقيقتين بواسطة سيموني موراتوري، قبل أن يعيد سيسينيا مهاجم دايغو إف سي، التقدم لنجوم الدوري الكوري في الدقيقة 44.

وعزز الأسترالي آدم تاغارت تقدم أصحاب الضيافة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 49، لكن يوفنتوس نجح في تعديل النتيجة بهدفين للبديلين الفرنسي بليز ماتويدي (77) والبرازيلي ماتيوس بيريرا (79).
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