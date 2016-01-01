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عالم

محكمة أميركية تدبر التمويل لـ"جدار ترامب"

السبت 27/يوليه/2019 - 08:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قضت المحكمة العليا الأميركية، السبت، بالسماح للرئيس دونالد ترامب المباشرة في خطط لتحويل مليارات الدولارات من أموال وزارة الدفاع (بنتاجون)، لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.

وكتب ترامب على "تويتر" مرحبا بالقرار: "نصر كبير بشأن الجدار. فوز كبير لأمن الحدود وسيادة القانون".

وأعلن ترامب في وقت سابق هذا العام الطوارئ الوطنية في مسعى لتجاوز الكونجرس، والحصول على الأموال للمشروع الذي كان أحد وعوده الانتخابية، بعد أزمة أدت إلى أطول إغلاق لمؤسسات الحكومة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتدعم قرابة 20 ولاية أميركية إضافة إلى مجموعات حقوقية ومجتمعات حدودية، دعاوى قضائية تقول إن إعلان الطوارئ ينتهك الدستور.

وفي مايو الماضي، بت قاض فدرالي في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة لصالح الجهات المدعية، وأصدر أمرا قضائيا مؤقتا يمنع استخدام أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار.

والجمعة رأى غالبية قضاة المحكمة العليا أن الحكومة "قدمت في هذه المرحلة ما يكفي" من الحجج التي لم تتمكن الجهات المدعية من الطعن فيها.

ويسمح القرار لترامب بالحصول مؤقتا على 2.5 مليار دولار للمشروع، بانتظار انتهاء المعركة القضائية.

وسارع اتحاد الحريات المدنية الأميركي إلى التعهد بالسعي لقرار سريع من محكمة الدائرة التاسعة "لوقف الضرر الوشيك الذي لا يمكن الرجوع عنه من جراء جدار ترامب".

وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أميركا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.
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