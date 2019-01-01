القوى العاملة تصرف 928 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 732 عاملا

وافقت وزارة القوى العاملة، على صرف 928 ألفا و353 جنيها من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع للوزارة، وذلك لـ 732 عامل بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية - ريجوا بمحافظة القاهرة، لتعثر الشركة في صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات.



وقالت الوزارة إنه قد تم إصدار توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، بالصرف فورا للعاملين بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.



وأوضحت الوزارة، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.