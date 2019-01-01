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رياضة

حادث مأساوي لرياضيين مشاركين بمونديال الألعاب المائية

السبت 27/يوليه/2019 - 08:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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لقي كوريان جنوبيان مصرعهما وأصيب عدد آخر من بينهم رياضيون كانوا يشاركون في بطولة العالم للألعاب المائية، عندما انهار طابق علوي في ناد ليلي بمدينة غوانغجو جنوبي البلاد، في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء في غوانغجو، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا لدى انهيار الطابق في نحو الساعة الثانية من صباح السبت بتوقيت سيول (1700 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

وتقع غوانغجو على بعد نحو 330 كيلومترا جنوبي العاصمة سيول، وتستضيف بطولة الألعاب المائية على مدى الأسبوعين الأخيرين، علما أن البطولة تنتهي الأحد.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن السلطات المحلية أكدت إصابة 9 رياضيين أجانب من بينهم 4 أميركيين واثنان من نيوزيلندا وواحد من كل من هولند اوإيطاليا والبرازيل.

وأضافت الوكالة أن كل هؤلاء الرياضيين لاعبو كرة ماء، باستثناء البرازيلي.
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